​Изидор назвал свои сильные качества

Новичок питерского «Зенита» Вильсон Изидор ответил на вопрос о своих наиболее сильных качествах.

«Думаю, я по-настоящему быстрый игрок. Еще одно моё качество - умение забивать голы. Мне кажется, я неплох в завершении атак и стараюсь этим пользоваться в каждом матче», - слова 23-летнего Изидора приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» арендовал Вильсона Изидора у «Локомотива». В соглашении между клубами прописана опция выкупа.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября. Команда Сергея Семака будет играть против «Рубина» на выезде.