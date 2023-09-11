​Изидор объяснил, почему взял номер 10 в «Зените»

Нападающий Вильсон Изидор объяснил выбор игрового номера в «Зените». Как известно, 23-летний француз взял себе «десятку».

«Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в «Локомотиве», и мне он действительно нравится. А ещё раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!» - слова Изидора приводятся на сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона 2023/2024. В соглашении между клубами прописана опция выкупа, которой питерцы смогут воспользоваться.

В настоящий момент «Зенит», занимающий второе место в турнирной таблице, готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.