​Салихова: «Чтобы у Карреры получилось в «Спартаке», надо сначала пригласить Аленичева и Титова, оставить багаж»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о желании Массимо Карреры снова поработать в московском клубе.

Давая комментарий, Салихова назвала приезд Карреры в Москву «промотуром». Зарема отметила, что итальянец хочет снова возглавить «красно-белых», несмотря на перерыв в тренерской карьере и отсутствие успехов после «Спартака».

«Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить ещё раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», - цитирует Салихову «РИА Новости».

В 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» становился чемпионом России.

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» тренирует Гильермо Абаскаль.