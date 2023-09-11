Изидор: «Зенит» — самый большой клуб России, как «ПСЖ» во Франции»

Новичок «Зенита» Вильсон Изидор поделился своим мнением о петербургском клубе.

Напомним, 23-летний француз перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды, включающую в себя опцию обязательного выкупа.

Изидор назвал «Зенит» самым большим клубом России, сравнив его с французским «ПСЖ».

«Когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как «ПСЖ» во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь», — цитирует Изидора официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.