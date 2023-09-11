Мэттью Бут считает, что «Крылья Советов» способны завоевать медали РПЛ

Бывший игрок «Крыльев Советов» Мэттью Бут считает, что самарская команда способна оказаться в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Экс-игрок сборной ЮАР выразил надежду на то, что российские команды среднего и нижнего уровня подтянутся к лидерам и начнут выступать более стабильно.

«Я думаю, это возможно. В российском чемпионате есть пять-шесть команд, которые всегда находятся на ведущих позициях. Я бы хотел видеть, чтобы команды среднего и ниже среднего уровня тоже взбирались вверх и сохраняли стабильность, не опускаясь ниже и ниже с каждым годом», — приводит слова Бута Metaratings.

После семи туров РПЛ «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой ближайший матч самарцы проведут 16 сентября против ЦСКА. Начало — в 14:00 по московскому времени.