​Дркушич вернётся в «Сочи» до конца дня

Агент Младен Ратковица, который работает с защитником Ваней Дркушичем из «Сочи», ответил на вопрос, когда футболист вернётся в расположение клуба.

«Сегодня Ваня вернётся в «Сочи». Он в порядке», - цитирует агента Sport24.

Отметим, что 23-летний Дркушич ездил в расположение национальной сборной Словении. В воскресенье защитник провёл 77 минут в матче против Сан-Марино в отборе на чемпионат Европы – 2024.

В сезоне 2023/2024 Ваня Дркушич провёл за «Сочи» семь матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол, расписавшись в воротах «Балтики» в стартовом туре Премьер-лиги.