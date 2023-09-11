Агент — о контракте Кайо: «Мы не можем разглашать никаких деталей»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем бразильского футболиста.

Действующий контракт 27-летнего Кайо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года. Агент отказался комментировать возможное продление соглашения, отметив лишь, что сейчас для защитника самое главное — это восстановление от травмы.

«Продление контракта? Пока без комментариев. Мы не можем разглашать никаких деталей. Сейчас главное, чтобы Кайо скорее вернулся на поле», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом.