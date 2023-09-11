​«Динамо» хотело подписать защитника «Зенита»

Молодой защитник Илья Кирш вот-вот перейдёт из «Зенита» в «Ростов». При этом борьбу за футболиста, которому скоро исполнится 19 лет, вёл ещё один клуб Премьер-лиги – «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский хотел подписать Кирша, но без права обратного выкупа. «Зенит» такой вариант не устроил.

При этом «Ростов» согласился взять Кирша в аренду с правом выкупа за 500 тысяч евро и с опцией обратного выкупа, которая работает в течение двух лет. В первый год «Зенит» сможет выкупить защитника обратно за 1 миллион евро, а во второй год – за 2 миллиона евро.