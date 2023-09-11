В агентстве VPA Sports рассказали в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о возможном переходе полузащитника «Риеки» Нико Янковича в «Рубин».

«Да, действительно, «Рубин» делал предложение по нашему клиенту, но оно было отклонено. На данный момент он игрок «Риеки», — заявили в VPA Sports.

В текущем сезоне 22-летний Янкович провёл за «Риеку» 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 750 тысяч евро.

В семи турах РПЛ «Рубин» набрал шесть очков и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч казанцы проведут 17 сентября против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.