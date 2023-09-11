Аленичев высказал мнение о трансфере Захаряна в Испанию

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переезде воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». Сделка была оформлена в летнее трансферное окно.

«Я очень рад, что Захарян уехал. Он сделал абсолютно правильно. Считаю, ему подходит испанский чемпионат, испанский футбол именно для него», - приводит слова специалиста ТАСС.

Контракт 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Захарян провел две встречи, не отметившись голами и ассистами.