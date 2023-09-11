На днях состав «Зенита» пополнил нападающий Вильсон Изидор. Чемпионы России арендовали 23-летнего француза у «Локомотива» с правом дальнейшего выкупа. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в Санкт-Петербурге Изидор будет зарабатывать около 1,8 миллиона евро в год. Это примерно в полтора раза больше, чем он зарабатывал в стане «железнодорожников».

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три очка.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде.