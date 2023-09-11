Агент раскрыл важный пункт аренды Изидора в «Зените»

Агент Гарольд Ичбиа, который представляет интересы новичка петербургского «Зенита» Вильсона Изидора, рассказал о деталях перехода своего клиента в стан «сине-бело-голубых».

«У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между клубами. Вильсон счастлив, что трансфер состоялся», - приводятся слова представителя клуба на страницах Sport24.

Арендное соглашение между Изидором и «Зенитом» рассчитано до середины следующего года. Полноценный контракт французского форварда принадлежит столичному «Локомотиву».

В нынешнем сезоне Вильсон провел четыре матча в РПЛ и забил один гол.