Корнеев: «Не вижу для Бакаева места в составе «Зенита»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о перспективах Зелимхана Бакаева после перехода в команду французского вингера Вильсона Изидора.

«Шансы Бакаева выходить в старте резко сократятся. Более того, наверное, зимой «Зенит» приобретет еще и левоного вингера. Поэтому вообще не вижу места в составе для Бакаева», - приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Зелимхан поучаствовал в восьми матчах петербургского коллектива, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.