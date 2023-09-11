Аленичев: «Нужно дать Абаскалю поработать до зимы»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на слухи о возможном увольнении испанского специалиста Гальермо Абаскаля с поста рулевого «красно-белых».

«Нужно дать Абаскалю поработать. Когда первая часть закончится, можно делать какие-то выводы. Если «Спартак» будет играть так, как сейчас, нужно будет какие-то выводы руководству делать», - рассказал специалист в интервью ТАСС.

По итогам семи туров Российской премьер-лиги спартаковцы набрали десять баллов и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице. В следующем поединке «народная команда» встретится с «Сочи» на «Открытие Банк Арене» 16 сентября.