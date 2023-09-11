Корнеев: «Не вижу никакого места в составе для Бакаева»

Бывший функционер петербургского «Зенита» Игорь Корнеев высказался о перспективах Зелимхана Бакаева после трансфера Вильсона Изидора из «Локомотива».

«Наверное, зимой «Зенит» приобретёт ещё и левоногого вингера. Поэтому вообще не вижу никакого места в составе для Бакаева», — считает экс-футболист «Барселоны» и «Фейеноорда», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Тем не менее, по мнению эксперта, «Зенит» не будет избавляться от полузащитника, чтобы не усиливать конкурентов.

Напомним, что Зелимхан Бакаев присоединился к «сине-бело-голубым» прошлым летом, перейдя бесплатно из «Спартака». В восьми матчах текущего сезона игрок отдал лишь одну голевую передачу.