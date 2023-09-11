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Мойзес оценил свои кондиции на старте сезона

11 Сентября 2023 • 12:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Защитник столичного ЦСКА Мойзес оценил своё физическое состояние на старте нынешнего сезона.

Отметим, что бразилец стал единственным футболистом в составе «армейцев», который провёл все семь матчей в рамках Премьер-лиги без замены.

«Очень рад, что моё нынешнее состояние позволяет регулярно помогать команде. Как известно, всю летнюю подготовку я пропустил из-за травмы. К счастью, проблемы остались в прошлом. После каждого занятия тренер по физподготовке даёт дополнительную работу, чтобы я смог ещё улучшить кондиции», - заявил защитник в интервью Bobsoccer.

Также Мойзес выразил надежду на то, что и в дальнейшем он сможет выходить в каждом матче «армейцев» на все 90 минут. По его словам, ЦСКА мог действовать лучше на старте текущего сезона и как можно чаще доводить матчи до побед.

Напомним, что Мойзес выступает в футболке московского коллектива с 2022 года. После семи туров Премьер-лиги его клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мойзес
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