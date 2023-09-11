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«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию

11 Сентября 2023 • 12:45 Комментировать

Летняя трансферная кампания московского «Спартака» завершена. «Красно-белые» больше не подпишут новых игроков до зимы, об этом рапортует телеграм-канал «КБ Телега».

Ранее в прессе ходила информация о том, что столичный клуб подыскивает нового нападающего после ухода из команды Кейта Бальде и Шамара Николсона. Однако «Спартак» так и не нашел оптимальную кандидатуру.

«Народная команда» неудачно стартовала в новом сезоне Российской премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля с десятью очками занимают лишь девятое место после семи туров. Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

«Спартак» и «Зенит» сразятся за бразильского нападающего

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