Мойзес: «Тренерский штаб прекрасно знает, какие компоненты надо улучшить»

Игрок столичного ЦСКА Мойзес назвал цели «армейцев» на ближайшие матчи в рамках чемпионата.

«Если хочешь побеждать, у тебя нет другого рецепта, кроме работы. Тренерский штаб прекрасно знает, какие компоненты нам надо улучшить, именно над этим мы работаем во время нынешнего перерыва», - заявил бразильский защитник «красно-синих» в интервью Bobsoccer. По его словам, «армейцы» стараются быть на высоте, чтобы радовать своих поклонников. К этому, как отметил Мойзес, в команде и стремятся.

Напомним, что после семи туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице с 11 очками. Следующим соперником подопечных Владимира Федотова станут «Крылья Советов».