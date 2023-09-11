Мойзес оценил переход Келлвена в ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Мойзес прокомментировал подписание своего соотечественника Келлвена.

«Признаюсь, следил за ходом переговоров, очень надеялся, что они увенчаются успехом. Я играл против Келлвена в Бразилии, он всегда держал высокий уровень. Нет сомнений, что ЦСКА получил качественного футболиста, который очень поможет команде», - рассказал игрок «армейцев» в интервью Bobsoccer. Также Мойзес отметил, что адаптация новичка прошла быстро, и помощь со стороны других бразильских игроков команды Келлвену не особо потребовалась.

Напомним, что Келлвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе». Свой дебют в футболке «армейцев» защитник совершил в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита».