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Мойзес оценил переход Келлвена в ЦСКА

11 Сентября 2023 • 12:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Защитник столичного ЦСКА Мойзес прокомментировал подписание своего соотечественника Келлвена.

«Признаюсь, следил за ходом переговоров, очень надеялся, что они увенчаются успехом. Я играл против Келлвена в Бразилии, он всегда держал высокий уровень. Нет сомнений, что ЦСКА получил качественного футболиста, который очень поможет команде», - рассказал игрок «армейцев» в интервью Bobsoccer. Также Мойзес отметил, что адаптация новичка прошла быстро, и помощь со стороны других бразильских игроков команды Келлвену не особо потребовалась.

Напомним, что Келлвен перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе». Свой дебют в футболке «армейцев» защитник совершил в матче седьмого тура РПЛ против «Зенита». 

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Евро-Футбол.Ру,
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