Изидор провёл первую тренировку в «Зените»

Французский нападающий Вильсон Изидор, перешедший в петербургский «Зенит» из московского «Локомотива», провел первую тренировку в составе «сине-бело-голубых». Об этом сообщается в социальных сетях действующего чемпиона России.

О переходе 23-летнего футболиста в петербургский коллектив было объявлено в конце прошлой недели. «Зенит» арендовал Изидора до завершения нынешнего сезона с правом выкупа контракта. За питерцев француз будет играть под десятым номером.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард принял участие в четырех матчах и забил один гол.