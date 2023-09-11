Корнеев: «Изидор добавит «Зениту» опций в атаке»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Игорь Корнеев прокомментировал переход французского нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в стан «сине-бело-голубых».

«Изидор довольно универсален. Может действовать не только на фланге, но и на месте второго нападающего. Быстрый исполнитель, рослый. Он добавит «Зениту» опций в атаке», - приводятся слова Корнеева на страницах «Спорт-Экспресса».

Изидор перешел в петербургский клуб на правах аренды до лета 2024 года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Вильсон провел четыре матча и отметился одним забитым мячом.