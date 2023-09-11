Вахания: «Рад, что сорвался мой переход в «Кубань»

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания рассказал, как год назад сорвался его переход в «Кубань».

22-летний футболист признался, что рад несостоявшемуся трансферу, так как благодаря этому он оказался не только в РПЛ, но и в национальной сборной.

«Приехал к ним на сборы, должен был подписывать контракт. Но в итоге так всё сложилось, что новый спонсор не зашёл к ним в клуб. Поэтому они не смогли выкупить меня. Всё сложилось даже лучше, чем могло быть. Рад, что так получилось», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

В текущем сезоне Вахания провёл за «Ростов» семь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. После семи туров РПЛ южане занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.