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Осинькин: «Слуцкий совсем разный в своих шоу»

11 Сентября 2023 • 11:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об участии известного российского специалиста Леонида Слуцкого в различных шоу.

Осинькин отметил, что во всех шоу Слуцкий ведёт себя по-разному и зачастую проводит качественный анализ состоявшихся матчей. По словам наставника «Крыльев Советов», ему всегда интересно слушать своего коллегу.

«Слуцкий только в одном своём проекте отличается от себя самого. Он совсем разный в своих шоу. Если мы «Так нельзя» уберём за скобки, в «Коммент.Шоу» в превью, после тура хороший качественный анализ, который мне как тренеру близок и понятен», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы именитого специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее тренер также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Леонид Слуцкий Игорь Осинькин
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