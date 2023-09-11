Осинькин: «Слуцкий совсем разный в своих шоу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением об участии известного российского специалиста Леонида Слуцкого в различных шоу.

Осинькин отметил, что во всех шоу Слуцкий ведёт себя по-разному и зачастую проводит качественный анализ состоявшихся матчей. По словам наставника «Крыльев Советов», ему всегда интересно слушать своего коллегу.

«Слуцкий только в одном своём проекте отличается от себя самого. Он совсем разный в своих шоу. Если мы «Так нельзя» уберём за скобки, в «Коммент.Шоу» в превью, после тура хороший качественный анализ, который мне как тренеру близок и понятен», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Отметим, что в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без клуба. Последним местом работы именитого специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Ранее тренер также возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и сборную России.