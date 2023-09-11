Робсон: «Промес спокойно мог играть в топ-5 лиг»

Бразилец Луис Робсон, поигравший в Российской премьер-лиге за московский «Спартак», поделился мнением о нидерландском нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

«В составе «Спартака» больше всего впечатляет Промес. У него отличная техника. Он игрок высокого класса, спокойно мог играть и в топ-5 лиг. Мне он нравится», - передает слова Робсона «Советский спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел семь поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Срок трудового соглашения между нападающим и «красно-белыми» рассчитан до середины следующего года.