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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Нужно вернуть систему «весна-осень», иначе мы ничего не добьёмся» эксклюзив

11 Сентября 2023 • 11:35 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым призвал изменить систему проведения российских профессиональных футбольных турниров.

- Нужно вернуться на систему «весна-осень», и получится большая польза для нашего футбола. Иначе мы ничего не добьёмся. Надо полностью поменять систему проведения чемпионата и первенства страны. Тогда сезон будет начинаться в марте, а заканчиваться в ноябре, когда даже в северных районах страны условия более-менее нормальные. Ну а летом поля везде приличные. Не придётся играть в декабре, как сейчас, в валенках и в фуфайках, не надо будет замерять температуру. Я удивлялся, когда в Уфе было минус 20 или минус 25, но всех обманывали, говорили, что температура выше, и выходили играть. Хотя в таких условиях даже просто на улице не хочется находиться. Я ездил в Уфу на выезды со своими командами и знаю, какое там безобразное искусственное поле. Но оказывается, что там играть можно, а «Оренбургу» выходить в РПЛ было нельзя и «Алании» нельзя играть в Премьер-лиге на стадионе в Грозном. У нас получается всё время разный подход к людям и к командам. Поверьте мне, система «осень-весна» пагубна для нашего футбола. Нужна схема «весна-осень».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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