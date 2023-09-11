Осинькин: «Говорить о Пиняеве как о полностью сложившемся мастере не стоит»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о своём бывшем подопечном Сергее Пиняеве, который сейчас выступает за «Локомотив».

По мнению специалиста, пока не стоит говорить о 18-летнем Пиняеве как о полностью сложившемся мастере, так как в его молодом возрасте футболистам свойственна нестабильность.

«Сейчас говорить о нём как о полностью сложившемся мастере не стоит, но у него есть много хороших отрезков, которыми он влияет на результаты матчей. Надеюсь, в дальнейшем он будет более стабилен», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.