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Осинькин: «Говорить о Пиняеве как о полностью сложившемся мастере не стоит»

11 Сентября 2023 • 11:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о своём бывшем подопечном Сергее Пиняеве, который сейчас выступает за «Локомотив».

По мнению специалиста, пока не стоит говорить о 18-летнем Пиняеве как о полностью сложившемся мастере, так как в его молодом возрасте футболистам свойственна нестабильность.

«Сейчас говорить о нём как о полностью сложившемся мастере не стоит, но у него есть много хороших отрезков, которыми он влияет на результаты матчей. Надеюсь, в дальнейшем он будет более стабилен», — приводит слова Осинькина Metaratings.

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 10 матчей, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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