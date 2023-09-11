Радослав Батак — об Ивиче: «Могу похвалить «Краснодар» за грамотный выбор тренера»

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

Черногорец считает, что «Краснодар» не ошибся с выбором сербского специалиста, который ранее работал в Греции и Англии.

«Мы с Ивичем оба 1977 года рождения и ещё на юношеском уровне много играли друг против друга. У него успешная карьера, он получил шанс проявить себя в Греции, поработал в Англии. Могу похвалить «Краснодар» за грамотный выбор тренера», — цитирует Батака Metaratings.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» прошлой зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука. После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 17 набранных очков.