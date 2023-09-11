Агент Гурцкая: «Главная победа «Краснодара» - подписание «глухого» тренера»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал лидерство «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Главная победа «Краснодара» - подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами, которые в других клубах России вообще не играли бы», - рассказал агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

По итогам семи туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 17 баллов и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на три очка.

Следующий матч подопечные Ивича проведут на выезде с грозненским «Ахматом».