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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Фаворитом чемпионата считаю «Зенит»

11 Сентября 2023 • 10:51 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главных фаворитов текущего розыгрыша чемпионата России.

По словам специалиста, несмотря на то, что в стартовых турах ему больше остальных понравился нынешний лидер таблицы «Краснодар», главным фаворитом он всё равно считает действующего чемпиона страны «Зенит».

«Сезон очень длинный. Возможности, чтобы стабилизировать игру, выйти на другой уровень, у «Зенита» есть. Последние годы «Зенит» был чемпионом, но до этого ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» воспользовались его временной слабостью. И сейчас у всех этих команд, включая «Краснодар», есть небольшой шанс», — приводит слова Осинькина Metaratings.

После семи туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий своих ближайших преследователей («Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит») на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Игорь Осинькин
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