Дасаев: «Хвала и честь Акинфееву, что он играет до таких лет»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Ветеран считает, что все молодые футболисты должны брать пример с 37-летнего Акинфеева, которому несмотря на возраст, удаётся продолжать игровую карьеру.

«Травма у Акинфеева была давно и он мужественно эту травму переносит. Хвала и честь ему, что он играет до таких лет. Думаю, Игорь ещё долго будет нас радовать. Все молодые ребята должны с него брать пример», — цитирует Дасаева Metaratings.

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.