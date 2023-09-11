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Дасаев: «Хвала и честь Акинфееву, что он играет до таких лет»

11 Сентября 2023 • 10:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Ветеран считает, что все молодые футболисты должны брать пример с 37-летнего Акинфеева, которому несмотря на возраст, удаётся продолжать игровую карьеру.

«Травма у Акинфеева была давно и он мужественно эту травму переносит. Хвала и честь ему, что он играет до таких лет. Думаю, Игорь ещё долго будет нас радовать. Все молодые ребята должны с него брать пример», — цитирует Дасаева Metaratings.

В текущем сезоне Акинфеев провёл за ЦСКА шесть матчей, в которых пропустил шесть мячей и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Ринат Дасаев
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