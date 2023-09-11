«Спартак» и «Зенит» сразятся за бразильского нападающего

Нападающий молодежной сборной Бразилии Маркос Леонардо, выступающий на клубном уровне за «Сантос», имеет варианты трудоустройства в российском чемпионате.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, в услугах 20-летнего форварда заинтересованы петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

Нападающий связан контрактными обязательствами с нынешним клубом до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Высшей лиги Бразилии Леонардо провел 16 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами (три – с пенальти) и двумя голевыми передачами.