Робсон: «Чемпионство - реальная задача для «Спартака»

Экс-нападающий столичного «Спартака» Луис Робсон высказался касательно амбиций подопечных Гильермо Абаскаля в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Футбол - игра вдолгую. Чемпионство - вполне реальная задача, у «Спартака» хороший состав, бороться с «Зенитом» можно без проблем», - приводит слова бразильца «Советский спорт».

«Спартак» неудачно начал новый сезон Российской премьер-лиги. После семи проведенных туров московский коллектив набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.