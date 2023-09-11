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Веденеев: «Я не увидел, чтобы Изидор был сильнее, чем Сергеев или Кассьерра»

11 Сентября 2023 • 10:08 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался о переходе в петербургский клуб нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора на правах аренды.

По мнению эксперта, говорить о французском футболисте как о реальном усилении команды пока преждевременно. Веденеев считает, что Изидор ни в чём не превосходит других нападающих «Зенита» Ивана Сергеева и Матео Кассьерру.

«По тому, как Изидор играл в РПЛ, я не увидел, чтобы он был сильнее, чем Сергеев или Кассьерра. А им обоим не хватает мощи в решающей стадии. И Изидор тоже не особо обращал на себя внимание. Говорить о нём как об усилении игры можно будет только после того, как он сыграет 10 матчей», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. В ближайшем восьмом туре РПЛ новая команда французского футболиста «Зенит» встретится с казанским «Рубином». Эта игра состоится 17 сентября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Веденеев Вильсон Изидор
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