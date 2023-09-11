Бителло подтвердил переговоры с «Динамо»

Полузащитник Бителло, правами на которого владеет «Гремио», ответил на вопрос о потенциальном трансфере в московское «Динамо».

«У меня есть предложение, этим вопросом сейчас занимается мой агент. Он прекрасно знает мои требования. Пока нет ничего определенного. Давайте подождем и увидим, что произойдет», - передает слова игрока журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что «Гремио» согласился отпустить Бителло в «Динамо». Сумма сделки оценивается примерно в десять миллионов евро.

В этом сезоне хавбек принял участие в 42 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.