Ротенберг: «Отставка Хохлова не обсуждается»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос о возможной отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

«Отставка Хохлова не обсуждается. Как я уже говорил вам, рисунок игры мне нравится, но мы ждём результата. От этого всё будет зависеть», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что Дмитрий занял пост главного тренера южан в апреле нынешнего года.

После семи проведенных туров сочинская команда набрала шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Следующий поединок подопечные Хохлова проведут против московского «Спартака» на выезде.