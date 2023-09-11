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Осинькин: «Крылья Советов» достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры»

11 Сентября 2023 • 09:51 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
16.09 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о нынешнем положении самарской команды в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, после семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» расположились на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков.

По словам Осинькина, самарская команда не собирается останавливаться на достигнутом и намерена набирать очки в каждом матче.

«Сейчас мы действительно достойно провели отрезок и по очкам, и по содержанию игры. Надеюсь, мы будем только сильнее в игровом плане», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 16 сентября против ЦСКА. Игра состоится в Москве и начнётся она в 14:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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