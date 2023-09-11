Робсон высказался о большом количестве бразильцев в «Зените»

Экс-игрок столичного «Спартака» Луис Робсон высказался о большом количестве бразильских футболистов в петербургском «Зените».

«Это вопрос к руководству клуба - кому-то нравится, кому-то нет. Вспомните «Спартак», когда и в нем играли бразильцы. И все было нормально», - приводятся слова бразильца на страницах «Спорт-Экспресса».

«Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов после семи туров и располагаются на второй позиции. Команда отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка. Следующий матч питерцы проведут на выезде с казанским «Рубином».