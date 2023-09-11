Робсон - о Фернандесе в «Зените»: «Сейчас в основном играют за деньги»

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Робсон выразил свою точку зрения касательно перехода экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги», - приводит слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес пополнил ряды петербургского коллектива в летнее трансферное окно. Стороны заключили трудовое соглашение до завершения нынешнего сезона с опцией пролонгации на один год.

В этом сезоне Марио провел девять матчей за «Зенит» без голевых действий.