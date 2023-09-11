Каррера назвал причину своей популярности в России

Экс-рулевой московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о причине своей популярности в России.

«Ответ простой - я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от команды. Тренеров помнят за победы. Если побеждаешь - ты молодец, не побеждаешь - плохой тренер. Есть результат - ты в истории», - передает слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Массимо руководил тренерским штабом и футболистами «Спартака» с 2016 по 2018 год. Каррера вместе с «красно-белыми» выиграл чемпионский титул в сезоне-2016/2017. Последним его клубом был итальянский «Бари».