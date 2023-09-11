Каррера: «Готов вернуться к работе хоть завтра»

Итальянский футбольный специалист Массимо Каррера, который известен в чемпионате России по работе в московском «Спартаке», высказался насчет своего дальнейшего трудоустройства.

В разговоре с журналистом «РБ Спорта» наставник заявил, что у него есть действующая тренерская лицензия. Каррера подчеркнул, что готов вернуться к работе хоть завтра.

Массимо занимал пост главного тренера московского «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста столичный коллектив стал чемпионом Российской премьер-лиги в сезоне-2016/2017. Последним местом работы Карреры была итальянская команда «Бари».