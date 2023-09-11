Каррера ответил на вопрос о предложениях из России

Экс-наставник московского «Спартака», итальянский специалист Массимо Каррера в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от российских клубов.

«Правда ли, что у меня были варианты в России за последние два года? Нет. Из российских клубов со мной никто не контактировал», - приводит слова тренера «РБ Спорт».

Напомним, что Массимо занимал пост главного тренера «красно-белых» с 2016 по 2018 год. Под руководство итальянского наставника «народная команда» выиграла чемпионский титул в сезоне-2016/2017.

Последним местом работы тренера был итальянский клуб «Бари».