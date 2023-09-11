Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию

Известный российский специалист Станислав Черчесов, который находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша», высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Это из той серии, когда нет информации. Сегодня мы там, где мы есть. Люди, которые отвечают за следующие шаги, у них больше информации. Каждый должен заниматься своим делом», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды могут проводить только товарищеские поединки.