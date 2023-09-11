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Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию

11 Сентября 2023 • 08:39 Комментировать

Известный российский специалист Станислав Черчесов, который находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша», высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Это из той серии, когда нет информации. Сегодня мы там, где мы есть. Люди, которые отвечают за следующие шаги, у них больше информации. Каждый должен заниматься своим делом», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Команды могут проводить только товарищеские поединки.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Переход РФС в АФК
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