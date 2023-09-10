«Крылья Советов» подпишут полноценный контракт с центральным полузащитником московского «Локомотива» Сергеем Бабкиным, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, самарцы активируют опцию выкупа в размере 40 миллионов рублей, а соглашение будет подписано на ближайшие четыре сезона. Презентация состоится 12 или 14 сентября.

Напомним, что 20-летний футболист уже второй сезон выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне Бабкин принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.