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«Крылья Советов» подпишут полноценный контракт с Бабкиным слухи

10 Сентября 2023 • 22:06 Комментировать

«Крылья Советов» подпишут полноценный контракт с центральным полузащитником московского «Локомотива» Сергеем Бабкиным, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, самарцы активируют опцию выкупа в размере 40 миллионов рублей, а соглашение будет подписано на ближайшие четыре сезона. Презентация состоится 12 или 14 сентября. 

Напомним, что 20-летний футболист уже второй сезон выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды.

В текущем сезоне Бабкин принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Иван Карпов Сергей Бабкин трансферы футбола - лето 2023
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