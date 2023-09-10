Билялетдинов оценил переход Изидора в «Зенит»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о переходе французского нападающего Вильсона Изидора в питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что если футболист не хочет выполнять роль второго форварда, то его нужно отпускать, также он не понимает, зачем нужно было говорить о мечте поиграть в Европе.

«А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента. Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет», - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, что француз самовольно покинул расположение столичного клуба и через агента заявил, что не хочет возвращаться в Россию.