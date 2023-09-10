Петржела: «Расстраивает, что в «Зените» становится больше легионеров»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петрежела высказался о переходе в питерский клуб нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора.

Специалист отметил, что ничего не может сказать о французе, и нужно наблюдать.

«Расстраивает, что в «Зените» становится больше легионеров, в команде с каждым годом все меньше воспитанников. Но я ничего не могу с этим поделать», - приводит слова Петржелы Metaratings.ru.

Напомним, что Изидор заключил арендный контракт до конца сезона, а у «Зенита» есть право обязательного выкупа французского форварда.