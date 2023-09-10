Деменко назвал свою тройку лучших бразильцев в истории российского футбола

Примерно со второй половины 90-х годов прошлого столетия в российском футболе появился такой феномен, как «бразильские футболисты» - первым был Луис Робсон в московском «Спартаке», но с тех пор бразильцы стали привычной картиной российской Премьер-лиги.

Бывший российский футболист Максим Деменко назвал свою тройку лучших бразильских футболистов в российском футболе.

- Однозначно соглашусь с этим высказыванием. Первый – это Роберто Карлос, в любом случае, всё-таки, это статусный футболист. Второй – однозначно Халк, он очень хорош. А третий в РПЛ, я думаю, что Малком, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.