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Черчесов назвал трёх лучших голкиперов в истории российского футбола

10 Сентября 2023 • 21:18 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал трех лучших вратарей в истории российского футбола.

«Если брать мое поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Еще — Харин», - приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Также специалист рассказал, почему поставил Дасаева выше Акинфеева.

«Есть партнер по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде», - добавил он.

Стоит отметить, что голкипер московского ЦСКА является рекордсменом по количеству «сухих» матчей в чемпионатах России (233).

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев Станислав Черчесов Сергей Овчинников Ринат Дасаев
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