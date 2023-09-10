Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» этим летом мог оказаться в ЦСКА

Агент нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Деяна Йовелича Огнен Короман рассказал, что его клиент минувшим летом мог оказаться в России.

«Он дорого сейчас стоит. В какой клуб? Предлагали в ЦСКА, очень долго разговаривали с клубом. Но там сказали, что очень дорого», - приводит слова Коромана Sport24.

Контракт 24-летнего футболиста с клубом МЛС рассчитан до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне сербский форвард принял участие в 28 играх, в которых трижды поразил ворота соперников и столько же раз асситировал партнёрам по команде.