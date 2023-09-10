Агент Сутормина - о возможном переходе в ЦСКА: У него контракт с «Зенитом»

Агент полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев высказался о возможном переходе своего клиента в московский ЦСКА.

Агент отметил, что у игрока контракт с командой с берегов Невы и на данный момент он готовится к предстоящему туру.

«Тем более у него произошло хорошее событие в семье — родилась дочка. Сейчас Алексей работает в футбольном клубе «Зенит», пока больше добавить нечего», - приводит слова Клюева «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в семи играх, в основном выходя на замену, и отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.