Агент Халка назвал форварда и Роберто Карлоса лучшими бразильцами в истории РПЛ

Агент бывшего нападающего питерского Халка Аказ Феллегер рассказал, что считает своего клиента, а также экс-защитника «Анжи» Роберто Карлоса лучшими бразильцами в истории чемпионата России.

«Халк провёл четыре фантастических года в «Зените», играл в Лиге чемпионов и побеждал в турнирах. Не посчитайте это нескромным, но, на мой взгляд, Халк и Роберто Карлос были сильнейшими бразильцами, игравшими в чемпионате России», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что Халк выступал за команду с берегов Невы с 2012 по 2016 год, а Роберто Карлос играл за махачкалинский клуб с зимы 2011 по лето 2012 года